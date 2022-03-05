Ми не допустили гуманітарної кризи на кордоні з Польщею, – Зеленський про розмову з Дудою

Президент Володимир Зеленський у ніч на 5 березня розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном та главою Польщі Анджеєм Дудою. Президент України наголосив: взаємодія між лідерами країн відбувається постійно.

Про це президент повідомив у своєму зверненні до українського народу 5 березня, інформує 24 канал. Він зазначив, що президент Польщі – Анджей Дуда та його дружина Агата – справжні друзі.

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Вдалось уникнути гуманітарної кризи на кордоні, – президент

Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої вони віри, скільки в них грошей,

– зауважив глава держави.

Зеленський наголосив: практично кордону з Польщею зараз немає, адже обидві країни – на стороні добра. Президент впевнений, що незабаром біженцям можна буде сказати, аби вони повертались. Глава держави сказав, що вже думає над тим, як відновлювати країну після війни і в цьому Україні допоможуть партнери.

Дивіться звернення президента Зеленського:

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