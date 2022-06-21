Ми не дозволимо побудувати в Україні суспільство "нравітся не нравітся, тєрпі, моя красавіца".

Місце України в Євросоюзі. На часі все, що робить нас більш цивілізованим суспільством. Саме тому Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Це потрібно нам

Ми ратифікували Стамбульську конвенцію не лише тому, що Україна має гармонізувати своє законодавство з європейським. Коли вирішується доля нашого кандидатства в ЄС. Хоча це вагома причина.

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Ми ратифікували Стамбульську конвенцію насамперед для себе. Це категорично неправильно, коли на підтримку і захист постраждалі від домашнього насильства українки можуть скоріше розраховувати в Нідерландах, Австрії, Естонії, Іспанії, Польщі, Німеччині, Грузії, Ірландії, але не в Україні. Особливо якщо згадати, що Україна є співавторкою Стамбульської конвенції.

Конвенція про запобігання насильству потрібна нам, щоб наші жінки та діти почувалися безпечно й захищено у власній країні. Щоб, якщо їх захочуть вдарити чи принизити вдома, вони могли отримати всю необхідну допомогу: медичну, юридичну, психологічну.

Гидко, коли деякі політики та інші діячі використовують проти конвенції Ради Європи аргументи, засновані на мракобіссі "pycького міра". Лякають злим і страшним словом "ґeндep", яке взагалі-то зустрічається в українському законодавстві 981 раз і присутнє з часів президентства Кучми.

Так от, ви не того боїтеся.

Російська скрєпа

Всьому світові відкрилися звірства pociйських військових на окупованих українських територіях. На Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Київщині.

Це чинила apмія Росії — зріз pociйського суспільства та одночасно структура, що представляє pociйську державу.

Ось до чого доходить суспільство скрєп і духовного лицемірства. Дикі істоти, що кажуть жінці "б'є, значить любить", "сама винна", "патамучто нєльзя бить на свєтє красівой такой" та іншу гидоту.

Рociйська держава не те що не ратифікувала, а й навіть не підписала Стамбульську конвенцію. Там взагалі немає закону про боротьбу з насильством, а з 2019 року будь-які дії, пов'язані з домашнім насильством, — декриміналізовані.

Для pociян домашнє насильство, побої, зґвaлтyвання — це норма. І саме цю деградантську, хвору, злочинну норму вони хочуть насадити на територіях, які прийшли захоплювати.

Але від pociйської apмії нас боронять Збройні Сили України. А наше завдання в парламенті — захистити від "pycького міра" українське законодавство.

Ми не дозволимо побудувати в Україні суспільство "нравітся не нравітся, тєрпі, моя красавіца".