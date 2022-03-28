Ми не перейдемо на рублі, – міністр енергетики про оплату за транзит російського газу

На Росії почалися проблеми з іноземною валютою. Тож там вирішили перевести оплату за газ в рублі. Є ймовірність, що тоді й за транзит газу через територію України росіяни теж захочуть платити рублями.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що Україна не пристане на пропозицію Росію оплачувати транзит газу рублями.

"Ми не перейдемо на рублі. Це неможливо", – заявив Герман Галущенко.

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При цьому міністр додав, що це питання доволі складне, адже, окрім України та Росії, до нього залучені й решта європейських країн, куди й експортується газ.

"Це ж не двосторонні домовленості. Спочатку треба, щоб європейці платили рублями. Воно все пов'язане. Неможливо тут розраховуватися рублями, а тут отримувати євро і долари", – відзначив Галущенко.

При цьому транзит російського газу до Європи Україна здійснюватиме і надалі.

"Це росіяни мають тоді сказати європейцям: "Якщо ви не хочете платити в рублях, тоді до побачення, ми перекриваємо постачання газу", – заявив міністр.