Ми не пішли на будь-які ультиматуми Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що вперше за 2 роки його каденції Росія почала розглядати можливість діалогу. Однак традиційно вони почалися з ультиматумів.

Україна ж відкинула вимоги Росії. Про це президент заявив у інтерв'ю, інформує 24 канал.

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Українська та російська делегація обговорюють різні питання. Зараз росіяни почали про щось говорити, а не лише кидати ультиматуми. Це принципово інший підхід і він має бути таким. У ньому поки що недостатньо залучені західні партнери, бо коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, то довіряти Росії не можемо,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що до початку повномасштабної війни більше ніж десятки разів пропонував Росії організувати переговори, однак там постійно відмовлялися.

Дивіться відео з інтерв'ю Зеленського: