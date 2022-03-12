Ми не пішли на будь-які ультиматуми Росії, – Зеленський
Володимир Зеленський зазначив, що вперше за 2 роки його каденції Росія почала розглядати можливість діалогу. Однак традиційно вони почалися з ультиматумів.
Україна ж відкинула вимоги Росії. Про це президент заявив у інтерв'ю, інформує 24 канал.
Цікаво У Росії бояться, що через слабкість армії Китай може "кинути оком" на їхні території
Українська та російська делегація обговорюють різні питання. Зараз росіяни почали про щось говорити, а не лише кидати ультиматуми. Це принципово інший підхід і він має бути таким. У ньому поки що недостатньо залучені західні партнери, бо коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, то довіряти Росії не можемо,
– наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що до початку повномасштабної війни більше ніж десятки разів пропонував Росії організувати переговори, однак там постійно відмовлялися.
Дивіться відео з інтерв'ю Зеленського: