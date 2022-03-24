Ми не почули ясну відповідь, – Зеленський до НАТО про питання закритого неба для України

За місяць війни Росія випустила проти українських міст більше тисячі різних ракет та зробила сотні авіанальотів. Проте НАТО так і не закрило небо для України, через що щодня гинуть сотні мирних мешканців.

Про це сказав Володимир Зеленський під час виступу на Саміті НАТО, передає 24 канал.

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Президент України наголосив, що ще 24 лютого він звернувся до НАТО із абсолютно зрозумілим проханням – допомогти закрити небо над Україною, щоб убезпечити людей від російських бомб і ракет.

Ми не почули ясну відповідь… Хоча Україна не має потужної протиракетної зброї. Має значно меншу авіацію, ніж Росія. Тому їхня перевага у небі – це як застосування зброї масового знищення,

– заявив Зеленський.

За його словами, НАТО бачить наслідки – скільки людей вбито та скільки мирних міст зруйновано.

"Українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю вам про одне", – додав президент.

Зеленський звернувся до світу на саміті НАТО: дивіться відео

До слова, російські війська здійснюють авіа та ракетні удари по території України. Для цього окупанти використовують близько 40 аеродромів у Росії, Білорусі та окупованому Криму.