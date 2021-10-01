Ми не проговорювали це з президентом, – Тимошенко про ситуацію з Разумковим

В Офісі Президента або особисто з Володимиром Зеленським ніхто не обговорював ймовірну відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це питання з президентом можуть підняти під час з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці.

Ситуація з Дмитром Разумковим може стати одним з питань порядку денного на засіданні фракції "Слуга народу". Про це в ексклюзивному коментарі для 24 каналу розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Ініціатором відставки є Арахамія

На думку Тимошенка, ініціатором відставки голови Верховної Ради є не президент, а голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, бо саме він просив підписні листи у Разумкова. Крім того, це питання з Володимиром Зеленським поки не обговорювали.

Ми взагалі не проговорювали це питання ні з президентом, ні в Офісі Президента. Можливо. тут (у Трускавці – 24 канал) разом і обговоримо все,

– заявив Тимошенко.

Закон про олігархів досі не підписаний

Кирило Тимошенко також додав, що закон про олігархів ще не дійшов на підпис до президента, тому що його не підписав голова Верховної Ради. На питання, чи підписуватиме цей закон чинний спікер, чи новий, заступник Андрія Єрмака відповів, що це вже вирішить фракція, адже призначення нового голови парламенту в їхній юрисдикції.

Крім того, якщо "слуги" почнуть обговорювати потенційних кандидатів на пост спікера парламенту, то вони можуть спитати думку Володимира Зеленського. І це, за словами Тимошенка, ні для кого не є секретом.

Ймовірна відставка Разумкова: головне

30 вересня 2021 року від фракції "Слуга народу" на ім'я спікера парламенту Дмитра Разумкова надійшло звернення про видачу підписних листів за його відставку.

Невдовзі таке ж звернення надійшло особисто від голови фракції Давида Арахамії.

За інформацією ЗМІ, ймовірним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є Руслан Стефанчук.

Дмитро Разумков не виключає того, що після можливої відставки він може втратити депутатський мандат.

Президент Володимир Зеленський приїде у Трускавець 2 жовтня. Натомість туди вже прибув прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який відзвітує "слугам" про бачення урядом стратегії розвитку економіки та соціальної сфери, яка закладена в нову програму діяльності Уряду.