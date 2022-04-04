Не розглядаємо, що Європі чогось не вистачатиме, щоб покарати злочинців, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відвідав 4 квітня Бучу, де росіяни масово вбивали українців. Він заявив, що тиснутиме на світ, щоб покарати окупантів.

Зеленський зазначив, що Україні не потрібні довгі суди. Тут стоїть питання про втрачені людські життя.

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"Ми навіть не можемо розглядати можливість, що чогось не вистачатиме Європі чи світу, щоб покарати злочинців. Я не розглядаю такий варіант. Це не ситуація з тими чи іншими альянсами, це про життя й про те, що люди вбиті, закатовані", – сказав Зеленський.

Люди знайдуть спосіб помсти

За словами президента, є надзвичайно багато доказів проти росіян. Через це Україна публічно тиснутиме, щоб покарати вбивць й катів.

Ми не робитимемо пауз, щоб знайти всіх злочинців. Це на користь цивілізації, бо коли ми не знайдемо цивілізований вихід, то люди знайдуть нецивілізований,

– сказав Зеленський.

Президент України в Бучі: дивіться відео