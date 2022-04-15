Ми не селфі на танках робили, а готувалися, хоч і не чекали масштабного вторгнення, – Зеленський
Джерело:BBC
Президент Володимир Зеленський розповів, що клопітка підготовка країни відбувалася ще до вторгнення. Проте він акцентував – не вважає це тим, що мало відбуватися публічно.
Заздалегідь було відомо не лише про ймовірні кроки ворога на полі бою, а й про можливі економічні удари. Про це президент розповів у інтерв'ю іноземному журналісту 14 квітня.
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Що було потрібне для захисту
Володимир Зеленський сказав, що влада не чекала повномасштабного вторгнення саме в той момент, коли воно почалося. Він зауважив, що готовність до війни полягала в кількох факторах:
- стабільна економіка;
- об'єднана нація, тобто стабільність усередині держави;
- стосунки з партнерами, які можуть тобі допомогти у той чи інший момент;
- озброєння.
Країну намагалися вивести з рівноваги
За словами глави держави, наш ворог заздалегідь почав масштабну операцію. Україну намагалися дестабілізувати одразу з кількох сторін. Проте влада очікувала найгірший можливий розвиток подій.
Я вважаю, що для цього не потрібно бути блогерами, робити селфі з автоматами чи на танках. Нам треба було готуватись. Ми готувались, але й не очікували на повномасштабне вторгнення в той момент, коли воно сталося,
– згадав Володимир Зеленський.
Він додав, що для відсутності шоку в населення, з людьми говорили. Також відбувався пошук зброї, джерел фінансування та іншого.
Росія прагнула, щоб люди продавали гривні, забирали всю іноземну валюту та виїжджали з нашої країни. Проте цього не сталося та це тепер один із планів Кремля, які провалилися.
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