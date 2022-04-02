Ми не слабка держава, – Зеленський каже, що Україна може стати локомотивом для НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава шукає зобов'язань від провідних країн для захисту безпеки. Це має бути захищено угодою.

Таким чином може відбутися деескалація. Також Зеленський переконаний, що Україна буде вигідним доповненням до НАТО.

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Нам важко говорити про НАТО, бо воно не хоче нас приймати. Я вважаю, що це помилка, бо якщо ми приєднаємося до Альянсу, то зробимо його набагато сильнішим. Ми не слабка держава, не пропонуємо робити нас сильнішими за рахунок НАТО. Ми є доповненням, локомотивом. Думаю, що ми є одним із важливих компонентів європейського континенту,

– твердить президент.

Він також наголошує, що розмовляв з президентом США Джо Байденом. Сказав американському лідеру, що хотів би аби США долучились до угоди.

Вона надасть Україні довгострокову підтримку того, щоб запобігти можливості повторного вторгнення Росії в майбутньому. Зеленський зазначив, що США "розглядають цю пропозицію".

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