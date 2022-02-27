Ми не впадемо й не втомимось, – Кулеба запевнив, що Україна переможе Росію

Дмитро Кулеба наголосив, що український народ ніколи не втомиться воювати за власну землю. Тому у цій війні ворог обов'язково програє.

Міністр закордонних справ зазначив, що зараз в Україні відбувається справжня народна війна. Українці налаштовані запекло боротися.

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Україна не впаде. Ми не зупинимося та не втомимося. Ми налаштовані на запеклу боротьбу – стільки, скільки це буде потрібно, аби захистити свою землю та людей,

– наголосив Кулеба.

Зауважимо, з окупантами воюють не лише наші військові, а й прості люди. Українці не пускають росіян у свої села, розвертають ворожу техніку та навіть самі її підпалюють. Мужністю та відвагою наших громадян можна лише захоплюватися!

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