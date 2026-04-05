"Ми не є пріоритетом": Зеленський попередив про можливе послаблення підтримки України з боку США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжний конфлікт на Близькому Сході здатен зменшити американську військову допомогу Києву. Український лідер вкотре наголосив на гострій потребі України у системах Patriot для захисту від щоденних ударів Росії.

Україна відчуває дефіцит ракет, а можливе припинення постачання їх від США поглибить цю кризу. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Associated Press.

Дивіться також Ердоган пропонує провести мирні переговори у Стамбулі, – Зеленський

Що сказав Зеленський про можливе зменшення підтримки від США?

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тривала війна США та Ізраїлю проти Ірану може призвести до зменшення військової підтримки України з боку Вашингтона.

За його словами, Україна гостро потребує додаткових систем Patriot для перехоплення балістичних ракет, а ефективної альтернативи цим установкам наразі немає.

Зеленський підкреслив, що через нову війну на Близькому Сході Україна вже не перебуває в центрі міжнародної уваги, і це створює ризик скорочення допомоги навіть у межах вже існуючого пакету.

Раніше український лідер заявляв, що навіть для того, щоб отримати такі необхідні системи Patriot від країн Близького Сходу, потрібно підтвердження від США. Відомо, що кілька країн вже працюють над цим.

Зверніть увагу! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу заявив, що можливість зменшення обсягів постачання ракет для Patriot від США цілком реальна. У США обговорюють можливість перенаправлення ракет для ППО України на Близький Схід, адже конфлікт в Ірані затягнувся. Для Укараїни ситуація може стати ще складнішою.

Військова допомога США для України: що може змінитися?