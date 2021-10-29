Ми не збираємося вбивати мирних російських громадян, – Арестович про свою заяву про ракети

Олексій Арестович пояснив свою заяву про "ракети, націлені на Москву". Речник української делегації в ТКГ наголосив, що його фразу вирвали з контексту. Він мав на увазі, що якщо Росія продовжуватиме свою агресію, то це матиме наслідки.

Про це Арестович розповів в ефірі одного з українських телеканалів. він наголосив, що в Україні є проєкти ракетних комплексів, які теоретично мають досягати дальності понад 500 кілометрів.

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Потрібно 5 – 7 років наполегливої праці, – Арестович

Є проєкти ракетних комплексів "Сапсан", "Грім", "Грім-1", "Грім-2", які в теорії мають досягати дальності понад 500 кілометрів. Там залежно від конструкції, але щоб вони стали на озброєння, потрібно не менше 5 – 7 років наполегливої праці,

– сказав Арестович.

Фразу про ракети вирвали з контексту

Щодо своєї резонансної заяви про те, що українські ракети можуть бути "націлені на Москву", то Арестович наголосив, що його фразу вирвали з контекстом. Цим успішно скористались проросійські пропагандисти.

Я сказав, що якщо Путін буде так поводитися і надалі, то колись і українські ракети будуть спрямовані на Москву. Але ж ми ніколи не чуємо, що до і що після,

– додав речник української делегації.

Арестович сказав, що Україна нікому не погрожує, а лише попереджає. Коли ж Кремль попередили про наслідки агресивних дій, то це влаштувало справжній переполох у російських ЗМІ.

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Ми не збираємося вбивати мирних російських громадян

При цьому радник Офісу Президента впевнений, що за погрози та вбивства українських громадян потрібно відповідати.

Ми не збираємося вбивати мирних російських громадян у жодному разі. І ракети, спрямовані на Москву, – це не жилі квартали Москви – навіть якщо колись вони будуть спрямовані,

– розповів він.

Що відомо про заяву Арестовича

Речник української делегації в ТКГ раніше повідомив, що Україна шукатиме все нові способи відповідати на агресію Росії. Київ працює над ракетною програмою і "ракети можуть бути націлені на Москву". На слова Арестовича бурхливо зреагували у Москві: мовляв, ця заява – смішна, проте стежити за Києвом будуть.