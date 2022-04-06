Ми не змогли сьогодні, але це не значить, що не зможемо завтра, – Верещук до жителів Херсону

Влада знає все про проблеми кожної громади на тимчасово захоплених ворогом територіях. Тому вона робить усе, щоб допомогти людям, які там живуть.

Як саме це роблять, розповіла глава Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 6 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її звернення.

Зауважте За сьогодні вдалося евакуювати майже 5 тисяч людей, – Верещук

"Я знаю, що вам важко"

Вона розповіла, що зараз держава працює над тим щоб організувати гуманітарні коридори в заблоковані громади. Це потрібно, щоб завезти туди необхідні гуманітарні вантажі та вивезти людей. Також Верещук звернулася до влади Херсону.

Я знаю, що вам важко. Якщо вам сьогодні не вдалося відкрити гуманітарні коридори, це не означає, що цього не трапиться завтра,

– сказала віцепрем'єрка.

Вона додала, що місцевій владі не потрібно опускати руки у зневірі. Адже лише у спільній боротьбі ми можемо перемогти нашого ворога.

Вечірній брифінг Верещук за 6 квітня: дивіться відео