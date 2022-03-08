Ми з ними воюємо за правду, а ніяких інших нацистів, окрім самої Росії немає, – Подоляк

Російська пропаганда виправдовує війну проти України, вважаючи, що вони "визволителі". Там торочать, що ведуть війну проти нацистів і націоналістичних батальйонів.

Ми з ними воюємо за те, що російської правди не існує

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що в Росії придумали собі сюрреалістичну історію.

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У такий спосіб росіяни виправдовують терористичні дії в Україні.

"І вони досі не розуміють, що це не продається. Не продається ніде, крім самої Росії, яку вони відключили від інформаційної зони", – сказав Подоляк.

Він додав, що Росія власноруч виключила себе з глобального інформаційного простору. "Вони самі загнали себе в пастку придуманої історії і самі із собою воюють", – зазначив радник глави ОП.

Подоляк пояснив, що російські окупанти вбивають українців, коли ведуть війну проти своїх страхів.

Ми з ними воюємо за правду. За те, що світ зовсім інакший, за те, що російської правди не існує, за те, що ніяких нацистів, крім самої РФ, яка використовує фантастично погані технології, немає,

– сказав Подоляк.

На завершення він додав, що Україна перемагає на всіх фронтах і має підтримку всього світу.

Дивіться відеозвернення Подоляка

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