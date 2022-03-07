Ми перемололи тут третину російської армії, – Геращенко

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що за 12 днів війни сумарна кількість загиблих і поранених серед російських військ становить понад 40 тисяч осіб. За його словами, це третина військ, які були підготовлені до наступу.

Геращенко наголосив, що вже понад 11 тисяч російських солдатів загинули. Ці втрати більші, ніж за час двох Чеченських воєн. Однак це лище за 12 днів.

Зауважте У Росію вже доправили багато трупів, ще більше лишилися гнити в українській землі, – Геращенко

Фактично, ми перемололи тут третину російської армії. Вона втратила нагоду робити серйозні наступальні операції під Києвом, під Харковом. Єдина зараз їхня надія — вони хочуть взяти Маріуполь. Але не вийде,

– наголосив Геращенко.

Крім того, ще близько 2 тисяч росіян зараз у полоні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!