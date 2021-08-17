Ми попереджали організаторів, – директор музею Революції Гідності про радянські інсталяції

Радянські декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні викликали чимало обурень у суспільства. Водночас організатори були проінформовані про ризики інсталяцій.

Про це в ефірі 24 каналу розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Він повідомив, що ситуація довкола "радянщини" на Алеї Небесної Сотні прогнозована.

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Ідею втілили в недолугу форму

За словами Ігоря Пошивайла, задум організаторів був непоганим, але про нього всі довідались лише через скандал.

Інсталяції мали би розповісти про історію становлення української державності від давніх часів до сьогодення. На жаль, хороша ідея була втілена в недолугу форму, яка викликає обурення,

– наголосив директор музею Революції Гідності.

Пошивайло зазначив, що "територія ще залишається, на жаль, відкритою живою раною і сьогодні важко робити подібні інтервенції". Упевнився директор і в тому, що потрібно було пояснювати та погоджувати форму зі змістом.

Інформування щодо інсталяцій не було

Пошивайло сказав, що інформування від організаторів мало отримати не лише суспільство, а навіть і генеральна прокуратура України.

"Ми попереджали організаторів про те, що необхідно якомога відкритіше і ширше інформувати громадськість та зацікавлені сторони. Обов'язково треба попереджувати про будь-які дії на цій території", – зауважив директор музею.

Алея Героїв Небесної Сотні, за словами Ігоря Пошивайла, є територією під арештом та пам'яткою історії місцевого значення.

Для нас це теж була невелика несподіванка і нас дуже обурює ситуація, коли намагаються зробити винним саме музей. Музей не надає жодних дозволів на проведення заходів у центрі Києва,

– пояснив Пошивайло.

Ігор Пошивайло також додав, що подібні інсталяції у центрі столиці під компетенцією Київської міської держадміністрації.

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