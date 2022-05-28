Ми повинні вирішувати, де закінчиться війна, а не Росія, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами із Нідерландів. Глава держави вкотре підкреслив – Україна працює лише над відновленням суверенітету та завершенням війни.

Володимир Зеленський продовжує спілкування з міжнародною спільнотою та налагодження стосунків з нашими партнерами. Президент пояснює усім, чому завершення війни Росії проти України – головне завдання для усього світу.

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Закінчення війни, а не Росії

В інтерв'ю журналістам з Нідерландів президент подякував народу цієї країни за підтримку, а також за допомогу усієї Європи. Він запевнив, що робитиме усе для того, щоб Україна залишалася номером один на порядку денному, адже зараз ми не маємо права втратити увагу партнерів, які поділяють наші цінності та усіляко сприяють нашій перемозі над окупантами.

Також він підкреслив, що питання завершення війни повинна взяти саме Україна та партнери. Апетити загарбників не мають меж, тому сподіватися, що вони колись зупиняться, не варто.

В них є план, коли та де закінчиться війна. Але ми можемо і повинні його унеможливити. Це реальність. Ми, цивілізовані країни, а не Росія, повинні вирішувати, де закінчиться війна,

– сказав Зеленський.

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Російським окупантам вдалося впритул підійти до Сєвєродонецька. Вони впродовж тривалого часу завдавали по місту важких ударів, стираючи його з обличчя землі. Одне з пріоритетних завдань ворога – вихід на адміністративні кордони Луганської області, і він кидає на нього великі сили.

Оператор Суспільного Василь Філімон потрапив у полон росіян на Донбасі. Він пішов захищати Україну одразу після повномасштабного вторгнення загарбників.

У Херсонській області відважні воїни ЗСУ пішли у контрнаступ. Їм вдалося вибити ворога з його позицій та завдати втрат. Зараз росіяни обороняються на невигідних рубежах, довго їм там протриматися навряд чи вдасться. ЗСУ роблять усе, щоб звільнити від рашистів нашу землю.

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