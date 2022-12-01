Ми примушуємо росіян діяти, але вони програють, – експерт назвав стратегічну пастку окупантів

Росіяни не можуть здобути жодних результатів на полі бою. Наразі вони перебувають у стратегічній пастці.

У шахах цей феномен називають цугцванг: ми їх примушуємо діяти, але який би хід вони не зробили, у підсумку – все одно програють. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

До теми Росіяни на лівому березі відійшли на кілька кілометрів, – Черник розповів про фронт на Півдні

У росіян кепські справи

Черник наголошує, що з військової точки зору у рукавах росіяни більше не мають нічого, крім зброї масового ураження. Мовиться і про ядерну, і про хімічну, і бактеріологічну зброю. Саме тому вони б'ють по критичній інфраструктурі, аби психологічно розхитати українців.

Армія не воює сама по собі. Без широкої суспільної підтримки вона не може бути ефективною,

– підкреслює військовий експерт.

Противник не може завдати нам стратегічного воєнного ураження, і через спроби занурити українців у пітьму та холод, хоче, щоб ми вийшли на майдани й почали тиснути на свій уряд з метою переговорів. Як стверджує Черник, зараз у росіян ще є вікно можливостей для перемовин та оперативної паузи.

З кожним тижнем, з кожним місяцем це вікно все більше зачинятиметься. І вони насправді рухаються до катастрофи,

– переконаний Черник.

Питання лише в тому, за яких обставин цей гордіїв вузол буде розірваний – ким і з якими результатами. Військовий експерт запевняє, що меч, який рубатиме його, в українських руках. "Банально усе може скластись і через випадок. Як казав великий Наполеон: "Випадок – єдиний володар Всесвіту", – припускає Петро Черник.

Росіяни у стратегічній пастці / Бої за Бахмут / Південь не втримають: дивіться відео

Чи продовжиться енергетичний шантаж

На думку Черника, енергетичний шантаж росіян лише попереду. На жаль, у Росії ще є близько 1500 ракет неядерного класу – від "Точки У" до Х-101. Крім того, останні держава-агресорка спромоглася поставити на конвеєр і може виготовляти 70 ракет щомісяця.

"Стосовно ППО вкотре нагадаю – на 100% небо не закривається. Навіть якщо усі установки світу привезти в Україну і поставити біля кожного куща, проривання все одно будуть", – зазначає військовий експерт.

Радіофізика, акцентує Черник, дуже складна наука. Ворог також вчиться долати наші засоби захисту.

"І не треба вважати, що вони не мають у цьому досвіду. Мають. Вони побудували одну з найпотужніших ракетних шкіл, яка є на планеті Земля", – резюмував Петро Черник.