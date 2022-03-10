Ми продовжуємо жити під загрозою вторгнення Росії, тому укріплюємося, – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко записав відеозвернення щодо ситуації в столиці.

Попри те, що навколо міста чимало ворожої армії, міські служби продовжують працювати.

"Але столиця живе під загрозою вторгнення. Тому ми продовжуємо, разом з військовими, теробороною дбати про укріплення Києва. Забезпечуємо наших захисників їжею, спорядженням, яке надходить допомогою від друзів Києва та України", – заявив Віталій Кличко.

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Він також нагадав, що бої тривають під Києвом.

Окрім того, в місті допомагають тим, кого евакуювали з навколишніх міст – Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня. Київ надає для цього транспорт, а також працюють рятувальники.

"У нас один біль – біль за нашу державу. Одна мета – звільнити Україну від навали орків, відстояти своє майбутнє", – підсумував Віталій Кличко.



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