Ми пропонуємо партнерам визначитися, як вони бачать завершення війни, – Зеленський

Ввечері 7 жовтня президент традиційно звернувся до українців. Володимир Зеленський розповів, що сьогодні погодив графік на тиждень. Це зустрічі, перемовини з багатьма партнерами.

Глава держави наголосив, що усім, хто може посилити Україну, представлять План нашої перемоги. Головне зі звернення Володимира Зеленського передає 24 Канал.

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План перемоги представлять кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир

Президент розповів, що погодив графік на тиждень. Йдеться про зустрічі, перемовини з багатьма партнерами.

Ми представимо всім, хто може посилити Україну, План нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що важливо, щоб перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні.

Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення,

– зазначив президент.

Також додав, що підсумками сьогоднішнього дня очікує звіт команди, яка зараз працює у Вашингтоні. Після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги.

Потрібне відчутне посилення наших можливостей

Окрім того, Зеленський розповів, що очікує доповідь Сирського щодо роботи на його рівні з партнерами. Президент зауважив, сьогодні була тривала доповідь щодо фронту, – наших дій і потреб.

Глава держави наголосив, що особливо важкими залишаються Донецькі напрямки. Україна постарається переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій. І саме зараз упродовж осінніх місяців.

Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Також сьогодні президент заслухав доповідь Олександра Камишіна й міністра Германа Сметаніна. Йшлося про виробництво зброї в Україні, – снаряди, артилерію, техніку.

Не лише про те, чого вже досягнуто, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати в наше українське виробництво, передусім дронів та РЕБ. Це теж частина нашого пакета для "Рамштайну". Ми маємо ставати сильнішими щомісяця, щотижня,

– наголосив український лідер.

Президент подякував усім, хто допомагає. Усім, хто працює заради України. Усім, хто б'ється заради нашої держави.