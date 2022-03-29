Ми просунулися на Запоріжжі, звільнили кілька сіл на Херсонщині, – МВС

Українські захисники звільнили кілька сіл біля Херсонської області. Бійці просунулись на Запоріжжі та відкинули ворога подалі від Кривого Рогу.

Так, оперативна відстань ворога до Кривого Рогу – близько 40 кілометрів. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Це дуже важливо, адже суттєво ускладнює для ворога можливості обстрілів міст. Раніше було 10 кілометрів.

Денисенко відзначив, що ЗСУ закріпляються і переходять в певні контратаки. Чиновник нагадав, що вчора бійці звільнили місто Ірпінь, там тепер відбувається зачистка.

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