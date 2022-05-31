Ми проти війни в Україні, в Росії вже хочуть захищати нас від "нацистів", – казахський журналіст

З початком повномасштабної війни, інспірованої Москвою, Казахстану вдалося напрочуд майстерно почати грати у нейтральність. Незважаючи навіть на тиск Кремля, який вважає, що Токаєв винен йому боржок за допомогу у придушенні зимових протестів. Така серединна позиція забезпечує офіційній Астані щедрі плоди на зовнішньополітичній арені.

Як більшість казахів підтримують Україну, в чому головна перевага Токаєва як президента на тлі російської агресії проти України та коли чекати виходу Казахстану з ОДКБ – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу за підтримки Фонду громадської дипломатії розповів казахський блогер та журналіст Жан Ахмадієв.

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Позиція щодо війни Росії проти України

Повномасштабна агресія Росії проти України спровокувала низку неоднозначних реакцій на пострадянському просторі. Як на цю ситуацію реагує суспільство та влада Казахстану?

Казахстан намагається зберігати нейтралітет, як завжди в таких випадках, щоб не провокувати конфлікт з непередбачуваним сусідом і збалансувати соціальну ситуацію всередині країни. Більшість казахів проти війни і не підтримують агресію Росії проти України. У нас регулярно відбуваються мітинги на підтримку України, бо, на мій суб'єктивний погляд, 90% наших громадян підтримують українців.

Безумовно, і в нас є якась частина "зомбі", що дивляться російські телеканали, але їх, безперечно, набагато менше. Росію це не влаштовує, тому тамтешні "експерти" вже починають заявляти про те, що в уряді Казахстану дуже багато іноземних агентів, а казахи утискають російськомовних – це абсолютні дурниці.

Ахмадієв розповів про ставлення Казахстану до війни Росії в Україні / Фото надане співрозмовником

Наскільки у Казахстані побоюються можливої ​​військової загрози з боку Росії та які дії робить влада, щоб забезпечити власну безпеку?

Безперечно, ми побоюємося за безпеку своєї країни, маючи під боком такого сусіда як Росія. Влада намагається нівелювати всі можливі загрози на своєму рівні. Тут у позитивному ключі дається взнаки те, що наш чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв – дипломат з дуже великим стажем, який вибудовує конструктивні взаємини з ключовими геополітичними гравцями в регіоні – США, КНР, Туреччиною та тією ж РФ.

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Що ж до більшості казахів, то суспільство з деяким подивом звертає увагу на інформаційне розгойдування з боку Кремля формату – "росіянам не дають нормально жити в Казахстані", їх "права всіляко пригнічують" і намагаються "дискредитувати з мовного питання" – все це не відповідає дійсності. Взагалі мені це все нагадує ситуацію в Україні, як працювала російська пропаганда починаючи з 2014 року.

Адже якщо обговорювати мовне питання, то ми не перешкоджаємо тому, щоб у побуті люди говорили тією мовою, яка для них зручніша. Все питання в тому, що абсолютна більшість моїх співгромадян хочуть, щоб державною мовою нашої країни була казахська – це нормально.

Але російська пропаганда створює абсолютно дикі картинки, де росіяни, що живуть у Казахстані, просять їх захистити від нібито нацистів. Я думаю, що сценарій вам добре відомий.

Чи можливий хоча б у середньостроковій перспективі вихід Казахстану з ОДКБ та ЄврАзЕС?

Швидше за все, питання щодо виходу Казахстану з ОДКБ та ЕврАзЕС вже вирішено на державному рівні. Все упирається лише у терміни реалізації цього рішення. Швидше за все, Казахстан розвиватиме стратегічне партнерство з Туреччиною – це буде ключовий військово-політичний вектор нашого розвитку в довгостроковій перспективі, поряд з тісними взаєминами з Китаєм та США.

Токаєв уже не вірить Путіну / Фото Getty Images

Казахстан відмовився підтримувати військову авантюру Кремля проти України, у країні було скасовано парад на 9 травня (сакральна дата для Москви), конфлікт із Росією на тлі мовної політики Казахстану – це спроба казахської влади поступово дистанціюватися від токсичного партнера?

Справа в тому, що наша влада дуже добре відстежує настрої всередині суспільства – це великий плюс особисто президента Токаєва.

По-перше, ми добре пам'ятаємо січневі події і не хочемо їхнього повторення.

По-друге, бачимо, що відбувається в Україні. Виходячи з цього, влада вирішила парад не робити, щоб уникнути будь-яких можливих провокацій. Я вважаю, що це є абсолютно виправданим.

Казахстан останніми місяцями активізував переговори різного рівня з тією ж Туреччиною, Азербайджаном і навіть Грузією для розширення економічного співробітництва через своєрідну реінкарнацію ідеї Транскаспійського торговельного шляху, що йде в обхід Росії. Наскільки перспективними, на Вашу думку, будуть згадані переговори?

Я думаю, що з ймовірністю у 90% цей проект буде реалізований. Зрозумійте, ми зацікавлені у тому, щоб максимально убезпечити себе. Якщо ми розуміємо, що ОДКБ – це і є Росія, і звідти йде реальна небезпека, треба створювати альтернативу. Якщо ми говоримо про НАТО, то на політичному рівні співпраця з Альянсом можлива, але Казахстан не рухатиметься шляхом набуття членства.

Думаю, що пріоритет для Казахстану – військовий союз із Туреччиною та Азербайджаном, який може реалізуватися у найближчій перспективі.

Порядку половини світових запасів урану припадає на Росію та Казахстан. "Росатом" – найбільший постачальник палива в Європі, може незабаром опинитися під європейськими санкціями. Чи може казахстанська сировина стати замінником російської і якою є ймовірність того, що офіційні Нур-Султан та Брюссель зможуть домовитися?

Казахстан цілком може стати замінником за багатьма позиціями російського експорту – зокрема урану. Саме з цієї причини ми вбудовуємося у глобальні торгові маршрути та проекти, щоб посилити свої позиції на міжнародних ринках та отримати додаткові можливості.

Як можете оцінити результати візиту віце-прем'єра – міністра закордонних справ Казахстану Мухтара Тлеуберді до США, який зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та провів кілька зустрічей із керівництвом найбільших компаній США з метою залучення американських інвестицій?

Це цілком можливо реалізувати, ми маємо необхідні ресурси та готові виступити у ролі надійного економічного партнера насамперед США. Тлеуберді просто так би нікуди не їздив. Я переконаний, що деякі домовленості щодо цього швидше за все вже досягнуто.

Путіна не хочуть підтримувати у Казахстані / Фото Getty Images

США – один із найбільших інвесторів в економіку Казахстану поруч із КНР (американські вкладення в Казахстан вже перевищують позначку 55 мільярдів доларів). Крім цього, відносини з Росією дуже тісні через ОДКБ і ЕвразЕС. Як Вам вдається так ефективно балансувати між провідними світовими гравцями?

Так, у нас справді дуже тісні економічні відносини з Америкою, і ми зацікавлені в тому, щоб їх розвивати надалі. Казахстан намагається максимально дистанціюватися від Росії спочатку в економічній, а згодом і в політичній площині.

Вважаю, що Токаєв уже повністю переконався, що Путіну вірити ніяк не можна. Ми розвиваємо дуже тісні економічні відносини з іншими міжнародними гравцями, що стосується політичної площини, то партнер номер один – це Туреччина.

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