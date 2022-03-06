Ми публічно називатимемо компанії, які намагаються співпрацювати з Росією, – Кулеба
Попри світовий бойкот та ізоляцію Росії, список компаній та країн, які продовжують співпрацю з країною-агресією, досі обширний.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у прямому ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.
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Ми не в тій ситуації, щоб мовчати та допомагати певним урядам та компаніям приховувати свою бізнес активність з Росією,
– зазначив Кулеба.
Він додав, що уряд України працюватиме над тим, що Росія дізналася, що таке справжня ізоляція.
Нагадаємо, станом на 6 лютого для російських літаків закрили авіапростір 38 країн, спортивні організації продовжують виключати державу-агресора зі змагань, а міжнародні корпорації залишають Росію, наразі вже понад 100 компаній розірвали зв'язки з окупантом.
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