Ми рідні люди, – колаборант Сальдо жалюгідно закликав українців до "миру"

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо закликав українців "забути все, що відбувалося" й знову "жити дружно". Ба більше, колаборант звернувся й до військових ЗСУ з пропозицією "об'єднатися".

Відео зрадник опублікував на своїй сторінці у соцмережах. Цікаво, що колаборант "защебетав" державною мовою, звертаючись до українців, інформує 24 Канал.

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"Ми – не вороги"

Росіяни на тимчасово окупованих територіях починають тікати через страх контрнаступу ЗСУ, Херсонська область – не виключення. Колаборант вирішив звернутися до українських військовослужбовців саме 9 травня, бо це "свято, що об'єднує". Свої пропагандистські наративи він висловив українською мовою, вочевидь, аби хоч якось привернути увагу.

У свої "промові" він зробив декілька маразматичних заяв. Зокрема, запропонував забути усі суперечки, бо ми – "рідні люди".

"Особисто хочу звернутися до українських воїнів. Хлопці… Ми не вороги. Зрозумійте, ми переважно рідні люди. І був час, коли ми, може, і сперечалися, а може, і не сперечалися, але у нас є все для того, щоб забути суперечки", – заявив гауляйтер Херсонщини.

Проте й на цьому зрадник не зупинився. Сальдо продовжив поширювати путінські тези й звинувачувати у війні Захід. Ба більше, він запропонував "об'єднатися" й розвернутися проти "спільного ворога".

Забудьмо про все, що було. Об'єднаймось і розвернемося в другу сторону і зробимо все, щоб завершити війну. І ми знову жили б дружно разом,

– запропонував кремлівський посіпака.

"Лише у нас таке неподобство"

Найбільше зрадника хвилює декомунізація та знищення пам'ятників. Проте він не згадує про те, як російські терористи щодня обстрілюють територію України, знищуючи міста та села. Пропагуючи кремлівські наративи, колаборант говорить, що у Росії буцімто з повагою ставляться до українських пам'яток культури. А в Україні, за словами Сальдо, відбувається "неподобство", бо відбувається декомунізація.

У своєму жалюгідному відео колаборант також звинуватив у всьому "американців", які буцімто залякали українців і змушують воювати проти "братських народів".

Зрадник "защебетав" українською мовою: дивіться відео

Суд конфіскував майно зрадника

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно зрадника Володимира Сальдо. Серед конфіскованих активів – компанія ПАТ "Каштан", яка займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку та інших матеріалів, а також 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

Окрім того, ВАКС також вилучив готель і триповерховий будинок у Херсоні, площею у 226 квадратних метрів, квартири в Херсоні та Одесі, квартири в Ялті, квартиру з двома паркомісцями в Ореанді, автомобіль та кілька земельних ділянок. Проте донька колаборанта залишилася з майном. Суд відмовився конфіскувати її компанії.