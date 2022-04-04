Ми робимо усе, щоб допомогти нашим людям, – Шмигаль про проблеми з пенсіями в окупованих містах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в новому інтерв'ю розповів про економіку війни. Зокрема, глава уряду розповів про ситуацію з пенсіями на тимчасово окупованих територіях.

Денис Шмигаль заявив, що у тих регіонах та містах, які тимчасово контролюють російські окупанти, існують проблеми з пенсіями. Зокрема, йдеться про Херсон, Бердянськ тощо.

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Глава уряду про виплату пенсій

Денис Шмигаль пояснив, що там, де є можливість переслати гроші на картки, ситуація найпростіша. Адже у людини є банківська картка, куди вона може отримати кошти від держави. Проте протилежна ситуація виникає, коли у людей або відсутні картки, або коли вони отримували пенсію через Укрпошту.

Глава уряду додав, що вони стараються доставляти готівку в окуповані міста й містечка. Це ж стосується населених пунктів, які знаходяться в оперативному оточенні.

Ми робимо усе можливе, щоб допомогти нашим людям,

– наголосив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що люди, які виконують цю роботу, стикаються з величезними складнощами та ризиками. За словами прем'єр-міністра, відкрито робити це наразі немає можливості, тому вони реалізують свої обов'язки через неофіційні закриті шляхи.

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