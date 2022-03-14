Ми робимо все можливе й неможливе, аби врятувати тих, хто нині в пазурах ворога, – Резніков

Олексій Резніков запевнив: він розуміє, як важко зараз мільйонам людей. Є втома та вигорання. Особливої підтримки потребують ті, хто втратив близьких, та ті, чиї рідні перебувають під обстрілами.

Міністр оборони запевнив, що українці здолають все. Резніков зауважив, що ніхто, навіть самі українці, не уявляли, які вони насправді сильні.

Зауважте Навіть російська пропаганда вже неспроможна замовчувати втрати у війні, – Резніков

Резніков наголосив, що Україна – це не просто держава, а велика родина. Українці можуть сваритися, але стіною стануть один за одного.

Ми робимо усе можливе і неможливе, щоб врятувати тих, хто у пазурах ворога, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Ми робимо усе можливе і неможливе, щоб укріпити армію і перезапустити економіку в умовах війни,

– мовиться у повідомленні.

Міністр оборони зауважив, що українці обороняють свій дім вже третій тиждень. Люди впевнено тримають стрій.

Резніков наголосив, що до Росії повернуться сотні трун: дивіться відео