Ми розуміємо плани ворога, – кіборг відповів, чого можна чекати від окупантів

Ситуація на Харківщині з кожним днем ускладнюється. Противник перекидає туди все більше сили.

Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат та військовий Роман Костенко. Він зазначив – росіяни розуміють, що їм потрібна перемога й робитимуть для цього все.

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"Вони хочуть взяти в оточення наші війська й вийти на адмінкордони. Зараз нам треба бути дуже обачними, бо якщо навіть один солдат піде зі своєї позиції, то це коштуватиме нам оточення", – сказав Костенко.

Ворог не зупиниться

За словами військового, ворогу зараз і до 9 травня потрібна будь-яка перемога. Збройні Сили не повинні дати навіть приблизно те, що окупанти можуть назвати успіхом.

Знаємо, що коли, не дай Боже, візьмуть Схід, то далі буде Південь й ворог не зупиниться, тому ми повинні битися за кожен клаптик землі. Розуміємо плани ворога,

– сказав Костенко.

Окупантам зараз легше

Костенко пояснив, що Володимир Путін намагатиметься якось об'єднати країну, бо Росія впродовж всієї своєї історії об'єднується тільки навколо воєн, іншої мотивації у них немає. Костенко вважає, що є тільки віра в те, що вони "відіб'ють агресію НАТО" й почнуть добре жити.

"Недооцінювати противника не можна. Вони трішки заспокоїлись, бо спочатку йшли колонами і їх палили, але зараз стали в оборону і їм стало легше", – розповів військовий.

Він додав – окупантам в шанцях легше, ніж йти штурмом й потрапити в полон. Зокрема, на Південному напрямку регулярні російські війська воюють краще, але кримчани та мешканці Донбасу взагалі не розуміють, що там роблять. Костенко розповів, що у них жодної підготовки. Крім цього, до цих людей росіяни ставляться як до другого сорту.

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