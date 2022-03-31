Ми самі себе відчуваємо фашистами та окупантами, – перехоплена розмова російського військового

Українські військові перехопили розмову російських окупантів, які стоять за 30 – 40 кілометрів від Києва. У розмові один з російських військових заявив, що вони почуваються, як фашисти.

Російський окупант: "Ми не бачимо тут нацистів"

Російський окупант висловив свою думку щодо повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Російська пропаганда заявляла про "денацифікацію" України, але виявляється, що сама сповідує нацизм.

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Російський солдат у перехопленій розмові сказав, що вони почуваються, як фашисти й окупанти.

Ми всі ставимося до себе, як до фашистів, як до окупантів. Ми не маємо рації у цьому конфлікті, це не наш конфлікт,

– заявив ворог.

Він також не розуміє, проти кого та проти чого Росія воює в Україну. Окупант не бачить ніяких нацистів в Україні.

"Ми не бачимо тут нацистів. Ми не бачимо тут нічого. Ми розмовляємо з місцевими, вони говорять: "та ви що, нас ніколи в житті не бомбили", – розповів солдат.

Російський солдат розповів, що ворожа армія виживає здебільшого завдяки мародерству. Він заявив, що у війні проти України його рота втратила 30% особового складу та всю техніку.

Відео перехопленої розмови

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