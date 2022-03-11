"Ми що, тупі": як за 2 тижні війни змінилась риторика російських пропагандистів

Служба безпеки України опублікувала жартівливе відео з екскурсом у те, як змінилася риторика російських пропагандистів за останні 2 тижні війни.

Особливо весело спостерігати за тим, як пропагандисти "прозрівають", що українці – сформована нація, а ворогу тут ніхто не радіє.

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Ця фейкова імперія зла (Росія – 24 канал) вже розсипається. Вона падає під тиском України та її захисників. Два тижні виявилось достатньо, щоб не тільки російська армія, а й її пропагандисти втратили темп і розгубилися. Для них стало справжнім шоком, що українці – сформована нація, а ворогу тут ніхто не радіє,

– зауважили в СБУ.

Дійшло до того, що вони в прямому ефірі питають, чи "тупі", і чи Росія буде існувати в майбутньому взагалі.

Ми всі чудово знаємо відповідь. Але то – питання другорядне. Бо для нас на першому місці Україна, яка була, є і буде! Разом переможемо!,

– йдеться в повідомленні.

Пропонуємо вам переглянути цей шедевр від СБУ:

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