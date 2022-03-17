Українські захисники щодня беруть у полон тих, хто незаконно вдерся на нашу територію. Надалі в Україні створять обмінний фонд, щоб визволяти з полону наших.

Про це під час щоденного брифінгу 17 березня розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. За її словами, повідомляє 24 канал, усе це також дозволить Україні вкотре довести злочини Росії.

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Брифінг Верещук: Україна створить обмінний фонд із полонених

Перша віцепрем'єрка українського уряду та очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук під час брифінгу 17 березня нагадала, що втрати ворога вже перевищують 14 тисяч. Також маємо багато російських полонених.

Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вдерся на нашу територію з 24 лютого. Списки загиблих і військовополонених ми складемо. Їхні родини знатимуть, куди їхня ж влада відправила чоловіків, дітей та братів,

– наголосила міністерка.

І додала, що далі Україна створить "щось на кшталт обмінного фонду". За посередництва міжнародних структур Червоного Хреста Україна "буде надавати інформацію супротивній стороні".

Ця робота дозволить Україні вкотре довести злочини Росії, та у перспективі розпочати й активізувати процес обміну полоненими та тілами загиблих,

– підсумувала Ірина Верещук.

приблизно таку ж заяву озвучив цього дня й перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін: "Російських військовополонених, яких ми беремо в полон, ми розглядаємо, як можливість для проведення обміну".

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