Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба, – Зеленський у зверненні

Ввечері 7 квітня у мережі з'явилося традиційне відеозвернення Володимира Зеленського. У ньому президент України підбив підсумки дня, що минув. Він наголосив на тому, що росіяни щоденно б'ють по Харкову.

Володимир Зеленський почав своє звернення з того, що весь день він був на зв'язку з Головкомом, а також керівником Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ. Як щодо ситуації на передовій, так і щодо російських атак по нашій державі. Окрему увагу приділив ударам по Харкову.

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Харкову потрібно більше захисту

Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами,

– наголосив глава держави.

Президент додав, що цілком очевидно, що наявних в Україні засобів ППО не вистачає. І це, підкреслює він, очевидно для всіх наших партнерів. Володимир Зеленський додав, що світ нарешті повинен почути біль, якого російські терористи завдають Харкову, Куп'янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим українським громадам.

Він підкреслив, що у світі є системи ППО, які можуть нам допомогти. Водночас за його словами, потрібна лише політична воля, щоб наша держава отримала ці системи.

Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання – це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз Patriot місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО,

– підкреслив він.

Підготовка міжнародної роботи

Володимир Зеленський додав, що ми активно готуємо міжнародну роботу на наступні тижні та місяці. Плануємо щорічний саміт української благодійної платформи "Юнайтед-24".

Президент говорив з амбасадорами "Юнайтед" та подякував їм за активність як зараз, так і минулого року. Він додав, що зараз усі бачать, що необхідно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалася у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами та конфліктами.

Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство. І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Дякую всім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя – життя, безпечне від терору,

– додав він.

Президент подякував захисникам

Він висловив вдячність кожному та кожній, хто у боях, на передовій, боронить Україну своєю сміливістю від російського зла.

"Тридцять п'ята окрема бригада морської піхоти – діє на Придніпровському напрямку. Дякую вам, хлопці! Покровський напрямок – Сімдесят перша окрема єгерська бригада і Сорок сьома окрема механізована бригада. Дякую! Лиманський напрямок – Дев'яносто п'ята окрема бригада ДШВ. Молодці! Куп'янський напрямок – П'ятдесят сьома окрема мотопіхотна бригада. Дякую! Дякую всім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору, можливість захистити українське життя", – зазначив він.

Нагадуємо, що ви теж можете висловити свою вдячність нашим захисникам. Для цього зробіть посильний для вас донат на збір, який відкрили друзі або знайомі або ж просто поширте інформацію про збір. Пам'ятайте, що замаленьких донатів не буває.