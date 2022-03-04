Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства, – Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС.

Міністр додав, що російський агресор продовжує завдавати потужних ударів по території України.

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Атака на Запорізьку АЕС

Галущенко додав, що російських окупантів не зупиняють ні багатотисячні людські жертви, ні трагедії. За його словами, зараз агресор має на меті знищити весь світ. Адже ворог впритул обстріляв енергоблоки найбільшої у Європі Запорізької атомної станції з:

танків,

градів,

іншої важкої артилерії.

Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства,

– наголосив міністр.

Галущенко сказав, що агресор прекрасно усвідомлює катастрофічні наслідки таких дій. На майданчику станції триває бій, розповсюджується пожежа.

Міністр додав, що зараз йдеться про війну на знищення, "знищення людства та нашої планети".

Ядерна та радіаційна безпека ворога не турбує. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі,

– акцентував міністр.

Очільник Міністерства енергетики також повідомив, що Україна вже кілька днів старається намагаємось донести цю інформацію до МАГАТЕ, вимагаючи втручання цієї міжнародної організації та жорстких рішень щодо російського агресора. Проте поки що це безрезультатно.

За словами Галущенка, Україна вимагає не просто отримання фахової оцінки цих подій, але й реального втручання та запровадження найжорсткіших заходів. Зокрема, зі сторони НАТО та країн-володарів ядерної зброї.