"Ми – таємна лабораторія": переселенка створює "бойових гусей" у Львові – захоплююче відео

У Львові з'явилися "бойові гуси". Їх створюють за допомогою швейної машинки, голки, нитки та ножиців.

Розробила "біозброю" львів'янка Олена, а виготовляє її переселенка з Чернігова Антоніна. У них – своя "таємна лабораторія".

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"Ми шиємо вночі, коли ніхто нас не бачить, нічого не знає. Незабаром така лабораторія з'явиться на ринку України", – пожартувала майстриня.



"Бойові гусаки", яких створюють у Львові / Скриншот з відео 24 каналу

Драматична історія майстрині з Чернігова

Історія втечі Антоніни від війни – драматична. До останку жінка відмовлялася вірити в те, що відбувається.

З роботи написали: "Ми не йдемо, почалась війна". Я не вірила, оптимістка,

– поділилася переселенка.

Вона розповіла, було чутно, як бомблять із Білорусі, але жінка не реагувала. Однак коли з неба почали падати бомби, то зрозуміла, ситуація набагато складніша.

Розробниці "бойових гусаків" не були знайомі особисто

Коли почалась повномасштабна війна, львів'янка Олена обдзвонювала всіх, кого знала, у тих регіонах, де вже лунали вибухи. Серед них була і Антоніна.

Вони не були особисто знайомі, але спілкувалися в інтернеті щодо рукодільних справ. Олена знала, що майстриня шиє ляльки, тому намагалась допомогти із їхньою реалізацією у Львові.

"Коли я зателефонувала, вона (Антоніна – 24 канал) розповіла, що сидить в погребі з дітьми. Вони налякані, постійно чутно вибухи, ситуація – страшна", – розповіла львів'янка. Тому ще в перші дні вона й закликала рукодільницю їхати до Львова.



Антоніна і Олена із "бойовими гусаками" / Скриншот з відео 24 каналу

Війна вигнала Антоніну в нікуди

Антоніна до останку вірила, що доведеться покидати рідний дім. Однак минали дні обстрілів і життя без електрики у підвалі. Війна таки вигнала її з дітьми у далеку подорож в нікуди. Чоловік залишився у Чернігові в теробороні.

Виїхати нам було дуже складно. Ми виїхали за 2 дні до того, як підірвали міст – сполучення з Києвом. Ймовірність обстрілу була 50%,

– поділилася переселенка.

Попри страх тікати, сидіти вдома теж було лячно. Оскільки електрика була відсутня, сирену не було чутно. Залишатися з дітьми стало небезпечно.

Так жінка опинилася у Львові. Аби там рятуватися від болючих думок і не дозволити впасти у відчай, Олена, яка прийняла жінку з дітьми у себе, розробила гусаків.

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Леся Нікітюк наштовхнула та створення виробів

На тематику виробів наштовхнула іронічна пісня Лесі Нікітюк "Сіла птаха". В її тексті є фрази: "ще в нас на озброєнні є гуси, вони в небі літаки таранять всі" або ж "тую птаху вчені західні ростили у таємних голубятнях за Дніпром".

Пісня Лесі Нікітюк "Сіла птаха": дивіться відео

Як створюють "бойових гусаків"

Антоніна, яка десятки років шила милих ляльок, перепрофілювалася на "бойових гусаків". Для їхнього створення спочатку роблять розмальовку на тканині, потім вистрочують кожну деталь, вирізають, вивертають. Найскладніша частина – рівно вистрочити.

Ця робота – не лише рятунок від депресії, але й можливість заробити собі і дітям на хліб. Кожен охочий може замовити собі "бойового гусака", зайшовши на сторінку Антоніни у соцмережах.

Окрім гусаків, собі можна придбати і лялечок, яких майстриня з Чернігова шила ще у мирному житті.

Зараз гусаків шиють вже кількох видів. Тепер на них є різні написи: "Зроблено в лабораторіях України", "Бойовий гусак України".

За творчістю мріють про перемогу. Вже знають, що зроблять після неї найперше. "Мабуть, подаруємо меру нашого міста бойового гусака. І меру, й губернатору подаруємо. Наразі в них повинна бути таємна біологічна зброя", – поділилась Антоніна.

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Якщо ви натрапите на таких "бойових гусей" у соцмережах чи у середмісті, то не потрібно телефонувати у спецслужби. Просто придбайте такого й собі – і добру справу зробите, і будете мати "таємну зброю" проти окупантів.

Як у Львові створюють "бойових гусаків": дивіться сюжет 24 каналу