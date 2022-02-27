Ми тотально контролюємо все, що відбувається в областях України, – Подоляк

Михайло Подоляк повідомив, що Офіс Президента має усю необхідну інформацію у повному обсязі. Ніякі адміністрації та міста не переходять під Росію.

Радник глави ОП Подоляк зауважив: у деяких маленьких містах є тільки поліція. Коли по їхній території проходять 60 – 80 танків, ніхто з ними не воюватиме. Ці танки спалять в інших містах, де є ЗСУ, повідомляє 24 канал.

Зауважте Третій день війни – бої йдуть там, де вони починалися, – Офіс Президента

Ми тотально контролюємо усе, що відбувається в областях України,

– запевнив Подоляк.

Росія фізично не може встановити контроль ні над Мелітополем, ні над жодним іншим містом України.

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