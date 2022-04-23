Ми тримаємось, – Єрмак пояснив, від чого залежить остаточна перемога України

Україна тримається у війні з Росією. Однак те, наскільки повною буде перемога, залежатиме не тільки від нашої звитяги, а й від рівня міжнародних санкцій.

Події в Україні – це, так би мовити, перший фронт. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Другий фронт – це санкції.

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Стійкість, звитяг, мотивація, фахове командування – запорука нашої перемоги. Однак, чи матиме Росія можливості для продовження агресивної політики, залежить від санкцій також. За словами Єрмака, що скрутніші були економічні обставини в імперії, то менш войовничою вона ставала.

Іншими словами, мета санкцій – примушування керівництва Росії до якнайшвидшого зупинення війни проти України через економічний тиск,

– сказав Єрмак.

Санкції – це теж гарантії безпеки

Він додав, що санкції мають обмежений вплив на хід бойових дій зараз, це таки отрута вповільненої дії. Однак згодом санкції мають ускладнити можливості Москви. Це один з елементів гарантування нашої безпеки.

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