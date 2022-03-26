Ми з вами і крапка, – Байден у Варшаві запевнив, що США не залишить Україну

Президент США Джозеф Байден перебуває з робочим візитом у Польщі. Ввечері 25 березня він вийшов з промовою у центрі Варшави.

Байден у Варшаві запевнив, що США не залишить Україну

Він звернувся до всього народу України, й особисто запевнив у тому, що сьогодні вранці сказав Дмитрові Кулебі та Олексію Резнікову.

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Я повторю те, що сьогодні сказав міністру оборони та міністру закордонних справ України: "Ми з вами! І крапка!"

– підкреслив він.

Крім того, додав, що Заходу слід бути готовим до "довгої майбутньої боротьби" між демократією та автократією. Бо, за його словами, "зараз Україна – на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу".

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