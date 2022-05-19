Про нову Україну, захист від загроз та ціну незалежності: Зеленський звернувся до студентів ВНЗ

Президент Володимир Зеленський звернувся до студентів та ректорів виших навчальних закладів України. Глава держави наголосив, що зараз Україна перебуває в такій ситуації, коли ми самі обираємо їй майбутнє.

Президент наголосив, що хотів би побудувати розмову у формі діалогу, інформує 24 канал. Мовитиметься не про лекцію та семінар, які добре знайомі кожному студентові.

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Мільйони людей виборюють зараз право на життя і свободу

Для нашої країни зараз абсолютно особливий час. Мільйони наших людей зараз виборюють право на життя і свободу для нашого народу. І це справді відкриває простір можливостей. Саме зараз і саме наша країна перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо,

– пояснив Зеленський.

Президент поцікавився у студентів та викладачів, у якій саме країні вони хочуть жити? Глава держави зазначив, що одиниці країн можуть не просто "пофіксити" наявну систему, а створити нову – на основі того, що є найкращим.

Зеленський зауважив, що люди, які через війну виїхали за кордон, побачили, що є речі, які в Україні є набагато кращими, ніж в інших. Наприклад, цифровізація, доступний зв'язок, сфера послуг.

Росія завжди буде поруч і буде загрозою, – президент

Ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Після 24-го лютого нам вже багато чого вдалося. І зараз, наприклад, ви можете побачити, як принципово по-іншому оцінюється світом наш потенціал,

– зауважив президент.

Зеленський зазначив, що світ зараз по-іншому дивиться на Україну та її шанси на перемогу, проте головне – що самі українці думають про себе та свою державу. Для того, аби зрозуміти, чи можуть українці захиститись від агресивного сусіда потрібно відповісти на багато запитань – щодо величини та виду армії, видатків на оборону, призову.

Глава держави навів приклад заголовків видання Forbes. Ще у лютому у одному з них мовилось – чи Росія нападе на Україну, а вже у травні ситуація змінилась – чи Україна вторгнеться в Росію.

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Ця війна може завершитись для України гарантіями безпеки

Зеленський зауважив, що для України ця війна може завершитись тими чи іншими гарантіями безпеки. Це справді, наголосив президент, – дійсно хороший шанс створити на десятиліття інструмент, який дозволить жити спокійно.

Все одно ми будемо думати завжди про захист. І маємо розуміти, що не буває кращої безпеки, ніж готовність громадян захищати власну державу. Бо це є захист себе перш за все – своїх родин, своїх домівок, своєї землі, свого способу життя. Це і є держава – все це,

– додав президент.

Зеленський наголосив, що на всі питання, які він ставив своїм співрозмовникам, у нього є свій варіант відповіді, проте цим Україна і відрізняється від Росії: одна людина не вирішує все.

Президент обговорив зі студентами питання про зброю

Також президент у розмові підняв питання володіння вогнепальною зброєю. Він поцікавився, яким має бути порядок та система. Це особливо актуально через наше сусідство з державою-агресором.

Які питання ще ставив Зеленський студентам та ректорам

Слід вирішити, як працюватиме кордон з Росією після війни. Загалом, чи можливі "відносини" з такими сусідами?

Про тривалість здобуття вищої освіти. Чи всі спеціальності потребують 5-річного навчання?

Президент поцікавився думкою співрозмовників щодо приватної освіти.

Останнє питання, яке прозвучало, – питання про війну

Ця війна зараз для нас – безперечно, війна за незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали незалежність в 1991-му. Або й на сотні років, враховуючи попередню історію нашої великої держави,

– зауважив глава держави.

Зеленський не сумнівається, що Україна виборе свою незалежність, проте закликав пам'ятати її ціну. Ця ціна – це десятки тисяч життів. Це все заради того, аби кожен зміг обрати майбутнє для своєї країни, завершив Володимир Зеленський.

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