Сегодня я на русском, чтобы наши "соседи" смогли четко услышать и понять сказанное. Поэтому, прежде всего, обращение будет к ним. Меня зовут Леонид Остальцев, мне 34 года и я являюсь частью 250 тысячного оперативного резерва первой очереди.

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Это те "бандеровцы", как вы нас называете, которые, в случае необходимости, в течение суток будут отправлены в зону боевых действий объяснять вам, недорогие русские солдаты, что вам здесь не рады и делать вам тут нечего.

Я уже не раз говорил, но повторю снова, ведь мне несложно: по профессии я повар – точнее, пиццайоло, и когда вы украли Крым, под предлогом липового референдума, при этом убив первого военнослужащего нашей армии Сергея Кокурина, я работал на кухне маленькой пиццерии в центре Киева.

Началась "гражданская" война

Сказать, что я был зол – это ничего не сказать. Хорошо экипированные черти, в прекрасных бронежилетах, кевларовых касках, на своих модных бронированных "тиграх", начали штурмы наших воинских частей, которые по сравнению с вами выглядели, будем говорить честно, очень уныло.

Я пытался вспомнить, что именно я чувствовал в тот момент. Скорее, это была ярость вперемешку с отчаянием. Это ощущение приходит, когда хочешь что-то сделать и как-то помочь, но чувствуешь свое бессилие.

Ведь я не воин, я был далеко и не мог ничего поделать, кроме как наблюдать за тем, как вы оккупировали часть моего дома, убивая моих сограждан.

Потом началось то, что вы, по непонятной причине, назвали гражданской войной. Ваши телевизоры рассказывали про шахтеров и ополченцев, в то время как на самом деле ваши сотрудники спецслужб и регулярные военные кричали: "Всем за поребрик", захватывая очередной милицейский участок в Донецкой области.

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Даже в видео, опубликованном так называемым "ДНР", говорилось, что вежливый спецназ – из Питера.

И снова то самое чувство. А потом началась война. Ваши солдаты вместе с террористами начали убивать наших военных, а чуть позже вы сбили наш самолет ИЛ-76 с нашими десантниками. 49 парней.

49 десантников. 49 сыновей. Все погибли. Все до единого. Дальше я понял, что готовить пиццу я больше не могу – и пошел в военкомат.

Пока я проходил учебку, сам себе покупал форму, а мои друзья и близкие скидывались мне на броник, была Волноваха, где террористы вместе с вами убили спящими наших солдат и добивали их в поле.



Леонид Остальцев на войне / Фото "Радио Свобода"

А чуть позже, когда я, по распределению, попал в 30 бригаду, 1 бат, в пехоту, я сел на старенькую бмп 2, где находились такие же, как я добровольцы – повара, слесари, работники заводов, учителя, водители маршруток, студенты, безработные и, конечно, наши контрактники регулярной армии.

И вместе мы поехали объяснять вам и террористам, что убивать украинских военных не хорошо и за это нужно отвечать.

Ни техники, ни боевой подготовки

Уровень нашей комплектации и обеспечения не просто оставлял желать лучшего, а скажу откровенно – был плачевным. Спасибо волонтерам и добрым людям, которые постоянно что-то привозили нам, прямо в зону боевых действий, подвергаясь опасности и постоянно рискуя своей жизнью.

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Что касается уровня нашей боевой подготовки, то это вообще анекдот, а не история. Недалеко от населенного пункта Солнцево, ночью, выставляя мобильные блокпосты, мы пользовались гуглом, вводя запрос "как ставить мобильный блокпост на дороге, чтобы не убить своих", так как никто из нас никогда такого не делал раньше, а толковых офицеров, которые бы могли что-то рассказать, в то время было мало и на всех их не хватало.

Потом был рейд, полномасштабная война, ваши регулярные части, которые вошли в тыл моей бригады и направились на Иловайск, и, конечно, не обошлось, дорогие русские, без поддержки в виде арт ударов по нашей армии с вашей территории.

Много смертей

Скажу честно. Мне было страшно. Очень. Бывало так, что страх заставлял организм мерзнуть в августе до дрожи, а зимой – наоборот, согревал и хотелось раздеться.

Позже был аэропорт, Дебальцево, смерти. Много смертей. Много смертей по вашей вине – исключительно по вашей.

Ведь если разобраться – войну можно было закончить еще в 2014 году, так как террористов было реально очень мало, и их силы ну никак не могли противостоять такой большой, хоть и плохо обученной и отвратительно обеспеченной армии.

Ваши танки. Ваши грады. Ваше оружие. Ваши солдаты, но вот война почему-то исключительно украинская, гражданская.

Потом была Светлодарская дуга и минские соглашения, после которых война замерла на тех позициях, которые существуют сегодня.

Все, что было до войны, сейчас не может быть так же

В 2015 году я закончил службу на войне и стал резервистом первой очереди. На этом, наверно, можно было бы закончить, сказав, что я открыл пиццерию и готовлю пиццу как и до войны, да вот только уже не так. Совсем не так.

Теперь я не только делаю пиццу, но и много тренируюсь, стараясь стать лучше во всем, что может мне помочь защитить мой дом от вас, и жду. Мы все ждем.

Ждём, когда вы проявите себя, и когда ваши неадекватные боссы дадут вам команду "фас".

Мы ждём, когда получим возможность ответить вам:

за тех, кого вы отняли у нас; за тех, чьи жизни вы забрали или сломали;

за тех, чьи портреты висят у Михайловского собора;

чьи могилы мы посещаем реже, чем надо бы;

за тех, кто молча ждет справедливости.

И мы ответим – ведь это наш долг и наша обязанность перед ними.

Мы знаем, кто вы и что вы из себя представляете

Большая часть оперативного резерва – это люди, имеющие, как минимум, 2 специальности. Например, повар – пулеметчик, слесарь – сапер, маляр – снайпер, учитель – старший стрелок и так далее.

Все мы учли опыт 2013 – 2014 годов и подобных ошибок мы больше не допустим, ведь мы знаем, кто вы и что вы из себя представляете.

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Противостоять вам будут свободные люди

Вы оккупанты и враги, которых будут гнать вперед потому, что так хотят ваши царьки и папики. Но встречать вас будут свободные люди, для которых эта встреча – обязанность и долг.

Та незавершенная работа, которая не дает жить налегке, а заставляет ехать в тир, идти в зал, покупать оружие, патроны, тренироваться, выбирать экипировку с учетом ведения боевых действий и в городе, и на пересеченной местности, и делать другие непонятные гражданским людям телодвижения, но абсолютно логичные и понятные нам. Тем, кто знает вас в лицо.

Вы не пугаете нас

Наверное, вам кажется, что ваша армия пугает весь мир и наше гражданское население. И, возможно, так и есть, но главное – это то, что она не пугает нас – военных, ветеранов, резервистов. Я думаю, об этом я могу уверенно заявить от лица всех, кто был на войне и кто знает цену вашим словам и обещаниям.

До теми Росія бідкається, що їй "нав'язують" війну проти України

Когда у меня спрашивают журналисты из разных стран, что я буду делать, когда вы нападете, я отвечаю одно и тоже: "Я буду частью армии, которая будет драться до последнего и не отступит. Потому что отступление означает безнаказанность за содеянное вами и порабощение для моих родных и близких".

Мой сын родился в свободной стране, и он будет жить в свободной стране. В стране, где за пост в фб про власть не сажают в тюрьму, в стране, где президентом может стать любой, даже комик.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

В стране, где демократия не на словах, а на деле, где каждый может быть тем, кем хочет, при этом лишь приложив определенные усилия, в стране, где мужчина защищает свой дом, не потому что ему приказали, а потому что это его долг и святая обязанность.

В стране, где не только мужчины, но и женщины дадут фору практически любому из вас, и уже 8-й год делают то, что называется "смерть ворогам". Они готовы будут встречать вас с тем радушием и гостеприимством, которое вы заслужили.

Населения осознает угрозу и принимает меры

Также в нашей стране появилось огромное количество гражданского населения, которое осознает угрозу и принимает меры, чтобы подготовить себя максимально, насколько это возможно.

Записи в тиры на две недели вперед, курсы по оказанию домедицинской помощи расписаны на месяцы вперед, покупка оружия стала настолько актуальной, что разрешительная система завалена работой, а в магазинах просто бум из тех, кто хочет вооружиться, чтобы получить возможность встретить вас, недорогие россияне.

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Чьи-то мамы и папы, которым за 50, заключают контракты с терроборонами своих областей и городов, а "Рух опору", который подчиняется нашим Силам специальных операций, уже начал проводить учения, многие из которых секретные. Будет сюрприз, так сказать.

Я не буду говорить о той военной, финансовой и дипломатической помощи от наших союзников, которую мы получили и получаем. Я не буду говорить о той технике и тех видах вооружения, которые мы получили и которые мы будем использовать против вас, если вы на нас нападете.



Какие страны помогают Украине / Инфографика 24 канала

Я скажу вот что. Что бы не задумали ваши правители, диктаторы, черти и откровенные преступники – мы не допустим этого и сделаем все для победы. Чего бы нам это не стоило.

Вы спросите почему я так уверен, что мы победим? А я отвечу. Просто потому что у нас, в отличие от вас, нет выбора.