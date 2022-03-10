Ми використовуємо всі комунікаційні канали, – Подоляк про переговори Кулеби та Лаврова

У Туреччині 10 березня відбулися переговори Дмитра Кулеби з російським міністром Сергієм Лавровим. Михайло Подоляк назвав цю зустріч критично важливою.

Переговори спрямовні на те, щоб у політичного керівництва Росії з'явилося адекватніше уявлення про ситуацію в Україні. А також і у світі, адже Захід активно запроваджую проти Кремля санкції.

До теми Сподіваюсь, Лавров поговорить із владою, і гуманітарний коридор з Маріуполя запрацює, – Кулеба

Саміт міністрів Кулеби та Лаврова за посередництва турецької сторони є критичним для того, щоб у вищого політичного керівництва Росії було більш неупереджене та адекватне уявлення про ситуацію. Ми використовуємо всі комунікаційні канали,

– наголосив Подоляк.

Як минули переговори міністрів

Після переговорів з російським міністром закордонних справ Кулеба повідомив, що рішення про припинення вогню так і не змогли схвалити. Дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для розв'язання усіх нагальних гуманітарних питань.

Наприкінці зустрічі з ініціативи Лаврова міністри говорили про ядерну безпеку. Глава кремлівського МЗС висловився про тристоронні консультації між Україною, Росією та МАГАТЕ. Однак Кулеба таку ідею відхилив.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми дивіться відео з брифінгу Кулеби після зустрічі з Лавровим: