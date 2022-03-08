Ми вимагаємо, щоб нас негайно прийняли в Євросоюз, – Верещук

Україна очікує членства у Європейському Союзі. У разі, якщо ЄС не ухвалить відповідне рішення – відносини можуть погіршитися.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. За її словами, Росія саме зараз намагається "карати" Україну за її європейський вибір, за Революцію Гідності.

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Наразі вибір ЄС – вирішальний, – Верещук

"Ми звичайно очікуємо того, чого Європа поки що не може дати – це закриття неба над Україною. Але ми маємо і політичні рішення, на які чекаємо – це вступ України до Євросоюзу. Ми хочемо, ба більше, ми вимагаємо, щоб нас негайно прийняли у Європейський Союз", – заявила Верещук.

Наразі є історичний та вирішальний вибір – чи готовий ЄС стерпіти, сором'язливо опустивши очі, не прийняти Україну, а головне українців, зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Якщо ЄС знову дасть задню, якщо вони скажуть, що це процес, який триватиме рік, а можливо – 2, і знову почнуть повторювати ту саму мантру – це завдасть невиправної шкоди нашим відносинам,

– сказала Ірина Верещук.

Зауважте, що Європейський Союз може розглянути заявку України на вступ вже 10 – 11 березня. Ймовірно, це відбудеться на неформальному засіданні у Парижі.

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