Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог: Зеленський опублікував нові фото спротиву
2 квітня 2022 , 13:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський опублікував нові фото спротиву українців та героїчної боротьби за свободу на 38 день війни.
Президент наголосив, що ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Українці сильний народ і він на своїй землі, яку не дасть нікому окупувати.
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Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина. Кожна, навіть та, від кого не очікував раніше,
– написав Зеленський.
Зеленський опублікував фото українського спротиву на 38 день війни:
Фото: SES of Ukraine, Serhii Myhalchuk, Stas Yurchenko, Wolfgang Schwan, Daniel Berehulak-Rodriguez, Marian Kushnir, Alfons Cabrera
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