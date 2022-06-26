"Ми влаштуємо верхову їзду з голим торсом": лідери G7 висміяли "крутий" образ Путіна

У Німеччині 26 червня розпочався саміт лідерів Великої сімки та очільників ЄС. З-поміж іншого, політики влучно покепкували над "крутими" образами Путіна, де він позує для фото напівоголеним.

Ініціаторами жарту над російським диктатором стали прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та очільник канадського уряду Джастін Трюдо. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підіграла іронії політиків.

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Лідери G7 покепкували над Путіним

Очільники країн Великої сімки та Євросоюзу 26 червня зустрілись за ланчем у баварському замку Ельмау, де відбувається саміт представників семи потужних демократій на запрошення канцлера Німеччини Олафа Шольца. Політичні лідери на початку своєї зустрічі влучно пожартували, чи доцільно їм всім зняти піджаки, а то й оголитися більше, аби протиставити себе "грізному" й "крутому" образу Володимира Путіна.

Сідаючи за стіл, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон запитав, чи потрібно дотримуватись якогось протоколу – знімати піджаки або залишити їх на собі. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо припустив, що слід зачекати, доки не буде зроблено їхнього спільного фото у піджаках, а тоді вже можна буде зняти верхній елемент офіційного костюма.

Ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна,

– покепкував Борис Джонсон, апелюючи до "ефектних" напівоголених фото російського диктатора.

Джастін Трюдо одразу зрозумів іронію британського прем'єра й додав: "Ми влаштуємо їзду верхи на конях з оголеним торсом", – згадавши фото Путіна на коні 2009 року, яке колись стало мемом. Згодом підтримала жартівливе обговорення й Урсула фон дер Ляєн: "Верхова їзда – це найкраще", – додала президентка Єврокомісії.

Лідери G7 та представники ЄС зустрілись на саміті у Німеччині / Фото EPA

До слова, після цього лідери G7 та очільники Євросоюзу таки зробили офіційне спільне фото у піджаках, після чого журналістів попросили вийти з кімнати. Як розвивалась розмова й чи жартували політики про Путіна далі – мабуть, залишиться таки за зачиненими дверима.

Додамо, що наразі відомо, що за результатами цього саміту лідери G7 зобов'язались надавати безстрокову допомогу Україні. Йдеться про фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку – "стільки часу, скільки це буде необхідно".

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