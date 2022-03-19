Ми влупили їх у Чорнобаївці вшосте, – Арестович про розбитих окупантів
Джерело:фейсбук-сторінка Олексія Арестовича
Бити ворога у Чорнобаївці вже стало хорошою традицією для ЗСУ. Наші військові завдають удар за ударом, але росіян це нічого не вчить.
Вночі проти 19 березня українські захисники атакували аеродром у Чорнобаївці вшосте. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів Олексій Арестович, радник глави ОП.
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Шість успішних ударів по ворогу
Вперше ЗСУ вдарили по ворожій техніці у Чорнобаївці ще 7 березня. Як раніше зазначав Арестович, 8-а загальновійськова армія Росії облаштувала там свій передовий командний пункт . Під час одного з наступних ударів нашій армії, за попередніми даними, вдалося його знищити. А також – ліквідувати генерал-лейтенанта Андрія Мордвичева."Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх щойно в Чорнобаївці. Вшосте", – написав Арестович 19 березня о 01:11 й проілюстрував свій допис кумедним мемом.
Як реагують у мережі
Користувачі соцмережі активно залишають коментарі під цією публікацією. Більшість дивується тому, що життя нічого не вчить окупантів. Адже вони знову повертаються туди, де вже були розбиті.
- "Це їхня п'ята колона пішла дізнаватися, чому перша не виходить на зв'язок";
- "Тепер ми знаємо, що таке наполегливість";
- "Сподіваюся, це помстилися за Миколаїв сьогодні";
- "Оце колискова! Дякую моїй Херсонщині за Чорнобаївку".
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