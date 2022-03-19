Ми влупили їх у Чорнобаївці вшосте, – Арестович про розбитих окупантів

Бити ворога у Чорнобаївці вже стало хорошою традицією для ЗСУ. Наші військові завдають удар за ударом, але росіян це нічого не вчить.

Вночі проти 19 березня українські захисники атакували аеродром у Чорнобаївці вшосте. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів Олексій Арестович, радник глави ОП.

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Шість успішних ударів по ворогу

Вперше ЗСУ вдарили по ворожій техніці у Чорнобаївці ще 7 березня. Як раніше зазначав Арестович, 8-а загальновійськова армія Росії облаштувала там свій передовий командний пункт . Під час одного з наступних ударів нашій армії, за попередніми даними, вдалося його знищити. А також – ліквідувати генерал-лейтенанта Андрія Мордвичева.

Як реагують у мережі

– написав Арестович 19 березня о 01:11 й проілюстрував свій допис кумедним мемом.

Користувачі соцмережі активно залишають коментарі під цією публікацією. Більшість дивується тому, що життя нічого не вчить окупантів. Адже вони знову повертаються туди, де вже були розбиті.

"Це їхня п'ята колона пішла дізнаватися, чому перша не виходить на зв'язок";

"Тепер ми знаємо, що таке наполегливість";

"Сподіваюся, це помстилися за Миколаїв сьогодні";

"Оце колискова! Дякую моїй Херсонщині за Чорнобаївку".

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