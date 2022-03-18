Всім, хто розказує, що винні не росіяни, а Путін, і що війна завершиться після усунення х*йла від влади, повинні знати, як русня ставиться до війн з Україною.

71% росіян відчуває гордість через війну з Україною. Майже три чверті росіян підтримують війну проти України, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія.

Читайте Або ми закриємо російське питання назавжди, або відтягнемо страшнішу війну

Росіяни піддалися пропаганді

Понад дві третини росіян дізнаються новини про війну по телебаченню: 87% – з державних телеканалів, 22% – через радіо.

Так от, ми воюємо не з Путіним та його оточенням. Ми воюємо з московською ордою, яка черговий раз прагне нас знищити. І цього прагнуть майже 2/3 росіян.

Росіяни підтримують війну, яку Путін розпочав проти України / Фото Getty Images

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Заклики не допоможуть

Тому припиняйте закликати росіян припинити війну – це не допоможе. Вони зараз щасливі. Вбивство і смерть – це суть їхньої цивілізації

Наш єдиний шанс на виживання – знищити їх.

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