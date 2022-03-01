Увесь світ став на бік України та допомагає їй у боротьбі з російськими окупантами, які здійснили підступний напад на нашу державу та обстрілюють реактивними снарядами мирні міста.

Плани Росії про швидке захоплення Києва та побудова "нової України" провалилися. ЗСУ дали окупантам фантастичну відсіч, від якої в захваті весь світ. За злочинні дії агресор отримав потужні санкції, які швидко нищать економіку ворога, увесь світ закриває перед Росією свої двері, а Україна отримує потужну всесторонню підтримку усього світу.

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Путін вже програв

На думку президента Естонії Алара Каріса, економіці Росії жити залишилося дуже недовго, вже незабаром агресора буде зупинено.

Ми всі сьогодні українці. Війна, яку розпочав Путін жахлива й небезпечна. Кожен, кого не турбує війна стане спільником. Ми захоплюємося вашою мужністю. Путін вже програв війну. Україна є європейською державою, тому має стати членом ЄС. Слава Україні!

– сказав він.

Важливо! Лунала інформація, що ворог хоче заблокувати інформаційні канали та оголосити про капітуляцію Києва. Українська влада та ЗСУ повідомили – наша держава готова лише до перемоги, ніякої капітуляції не буде.

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