Ми всі заздримо, – російський бізнесмен заявив, що у Кремлі нема нікого, як Зеленський
Ймовірно, у Кремлі буде бунт та переворот. Однак, на жаль, у Росії поки немає кандидатів, які б справді змогли щось змінити.
Наразі у російській владі лише злісні крадії, кровожерні генерали або слухняні "овочі". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський бізнесмен Євген Чичваркін.
Важливо Треба Путіна садити за стіл переговорів, поки з ним ще готові говорити, – Зеленський
Водночас він наголосив, що в Україні інша ситуація. Володимир Зеленський довів усім, що він людина з честю.
Усі, хто сумнівались у Зеленському, побачили, що це людина з совістю і честю. Загалом, ми всі заздримо,
– заявив Чичваркін.
Євген Чичваркін про ймовірний бунт у Кремлі: дивіться відео
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