Ми вже переграли Крути й Іловайськ, переграємо й увесь морок за всі століття, – Арестович
5 березня 2022 , 01:00Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Україна прибере з історії Русі спотворення від Володимира Путіна і поставить крапку в історії Московії. У цьому переконаний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
У фейсбуці він опублікував чудовий мотиваційний спіч. Уривки наведемо нижче – вони варті, аби їх прочитати.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Це наша війна Судного дня
- Наша Батьківщина скидає пута Орди, історичне спотворення давньої ідеї Русі, сотні років тяжкого прокляття.
- Ціна не буде легкою. Але перемога змінить усе. Всю долю Європи та світу.
- За нами – правда київських князів Стародавньої Русі. За нами – Святослав, Володимир, Богдан.
- Ми вже переграли Крути, адже рознесли цього разу під ними елітні московські частини.
- 14 бригада (колишня 51, розстріляна Безлером та в Іловайську) сьогодні вклинюється у бойові порядки російських військ – рубає, рубає, рубає, з плеча.
Переграємо ми весь цей морок, який на нас наводили століттями. Усе закономірно. Усе – невипадково. Захистимо нашу Неньку – багаторазово поранену й обдурену.
- За предків. За куполи Софії. За кручі над Дніпром. За дітей. За онуків та правнуків, яким іти до зірок.
- Нам пощастило стати поколінням, яке виправить тисячолітню несправедливість.
- Яке відчинить двері у новий світ.
- Поставимо крапку в історії Московії.
- Підіймемо справжню Україну.
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