Ми їх чекаємо, – добровольці на Волині готові зустріти ворога з боку Білорусі

На Волині наші військові готуються до можливого вторгнення противника зі сторони Білорусі. Бійці запевнили, що дадуть відсіч окупантам.

Наразі суттєвих змін на цьому напрямку не помітили. Про це заявив командир добровольчого батальйону "Луцьк" Олександр Тиводар, повідомляє 24 канал.

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Ми готові. Ми їх чекаємо. Ті підрозділи, які стояли навпроти нас, так і залишаються. Ми тільки відпрацьовуємо ще більше, ущільнюємо свою оборону і чекаємо,

– наголосив Тиводар.

Він додав, що навіть природа на стороні українських військових. Адже на Волині порозливалися річки та болота. Тому ворог не зможе пройти.

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