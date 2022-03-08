Ми запровадили найбільший пакет санкцій і російська економіка дала тріщину, – Байден

Президент Байден запевнив, що Вашингтон разом з партнерами неухильно дотримуватиметься санкційного шляху проти Росії. Каральні обмеження, введені проти Москви, вже призвели до значних проблем в російській економіці.

Про це глава Білого дому повідомив на брифінгу. Він зазначив, що США також допомагають Європі у питанні біженців, аби все не лягло на плечі ЄС.

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Ми запровадили наймасштабніші економічні санкції, – Байден

Ми запровадили значні економічні санкції і в результаті російська економіка вже дала тріщину. На 50% вже впав курс рубля. Один російський рубль коштує менше одного американського цента,

– розповів Байден.

Глава Білого дому наголосив, що Центробанк Росії намагається врятувати ситуацію з національною валютою. Також Байден зауважив, що російським банкам ускладнили можливість операцій з рештою світу. Санкції зачепили і доступ Москви до високих технологій, що зашкодить оборонному сектору багато років наперед.

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