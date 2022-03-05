Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили у найстрашнішому сні, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вийшов до українців з черговим зверненням. Він підкреслив, що навіть у найстрашнішому сні окупантам не снилися ті втрати, яких вони несуть зараз.

У своєму новому відеозверненні президент Володимир Зеленський запевнив, що дуже скоро зможе покликати українців назад, додому. А все тому, що окупанти несуть таких втрат, які їм не могли наснитися навіть у найстрашнішому сні, передає 24 канал.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Втрати окупантів не могли їм наснитися навіть у жахіттях

Президент підкреслив, що ЗСУ хоробро тримають ключові напрямки оборони країни. Вони контратакують окупантів під Харковом, захищаючи місто. Вони тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас.

Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що ворожа армія не змогла вийти на заплановані рубежі. Натомість вона "вийшла" майже на 10 тисяч убитих своїх військових. Володимир Зеленський нажаханий тим фактом, що це молоді хлопці, яким по 18 – 20 років. Ті, кому не пояснили, за що вони узагалі йдуть убивати та чому вони на чужій землі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!